Cildinize altın dokunuşun 5 faydası

Cilt sağlığı ve güzelliği genel sağlığımızın önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sağlıklı bir cilt, vücut fonksiyonlarının düzgün çalıştığını ve dış etkenlere karşı korunduğunu gösteriyor. Cildin parlak ve pürüzsüz görünmesi için son dönemlerde bazı kozmetik uygulamalar öne çıkıyor. Bunlardan biri olan ve “Altın iğne” olarak bilinen Fraksiyonel radyofrekans yöntemi kısa sürede cildiniz için doğal ve kalıcı çözümler sunuyor. Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. İbrahim Özcan, cilt sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler ve “Altın iğne radyofrekans yöntemi” hakkında bilgi verdi.

Cildiniz için bu adımları takip edin

Uzmanlar aynada daha sağlıklı ve parlak bir yüz görmek isteyenlere şu adımları takip etmelerini önermektedir;

- Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yüz temizliği

- Cilt tipine uygun tonik ve nemlendirici kullanımı

- Yaz-kış güneş koruyucu kullanımı

Bu basit ama etkili temel bakım rutinleri, cildin nem dengesini koruduğu gibi, yaşlanma belirtilerini azaltarak, cilt sağlığını da desteklemektedir. Ancak evde yapılan bakımın yeterli gelmediği ya da kişinin farklı beklentilere yöneldiği durumlarda ise devreye daha etkili sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyan teknolojik cihazlar girmektedir. Bunlar arasında ameliyatsız, güvenli uygulamalarla, kısa iyileşme süreleri içerisinde, etkili ve doğal çözümler sunan yöntemler ise her geçen gün daha popüler hale gelmektedir.

Fraksiyonel radyofrekans ile cildiniz altın gibi ışıldayabilir

‘’Altın İğne’’ olarak da bilinen Scarlet X Fraksiyonel Radyofrekans tedavisi, estetikte çeşitliğe imkan tanıyan farklı uygulama alanları, ilk seanstan itibaren ciltte gözle görülür değişiklikler sağlayan, hızlı ve etkili sonuçları sayesinde son yılların öne çıkan güzellik sırlarından biri olarak kabul edilmektedir. Cihaz başlığındaki mikro iğnelerin cilde ani giriş-çıkışlar yapmasıyla eş zamanlı olarak radyofrekans enerjisi verilmesini kapsayan yöntem cilt lekelerinden, sivilce izlerine, ton farklılıklarından, gözenek sorunlarına ve ince kırışıklıklara kadar pek çok cilt problemine çözüm sunabilmektedir.

Ameliyatsız, ağrısız yüz gençleştirme

Altın İğne uygulaması öncesi anestezik krem sürülerek kişinin duyabileceği ağrının önüne geçilir. İşlem özel olarak tasarlanmış mikroiğnelerin olduğu bir başlık yardımıyla cildin farklı bölgelerine 0.1 ila 4.0 mm arasında değişen derinliklerde ve gerektiği kadar radyofrekans enerjisi verilmesiyle gerçekleştirilir. Altın uçlu mikroiğneler yardımıyla ciltte oluşturulan mikrotedavi kanalları ve hasarlı dokuya verilen radyofrekans enerjisi kolajen ve elastin üretimini başlatarak cilt yüzeyinin ve cilt altı dokuların iyileşmesini sağlar. Bu sayede işlem sonrası gözle görülebilen şu etkiler oluşur:

Gözeneklerde sıkılaşma İnce kırışıklıklarda ve sivilce izlerinde azalma Skar doku (yara izi) ve lekelerde hafifleme Ciltte toparlanma Aydınlanma ve ışıltılı bir görünüm

Öğle molasında bile güzelleşebilirsiniz

Uygulama sonrası hafif bir kızarıklık görülse bile cilt hızla normale döner, morarma veya kanama gibi istenmeyen etkiler yaşanmaz. Bu yönüyle daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşmak isteyip, estetik uygulamalara vakit ayıramayan ve günlük yaşantısına aynı şekilde devam etmek isteyen kişiler için öğle molasında bile uygulanabilecek kadar pratik bir yöntemdir.

İlk seanstan itibaren ciltte gözle görülür iyileşme

Scarlet X Altın İğne teknolojisinin ciltte yarattığı fark ilk seanstan itibaren görülmeye başlar ve bu etki kademeli olarak her seansla birlikte daha da etkin hale gelir. Yeni kolajen üretimine paralel olarak cilt süratle hacim kazanır, olduğundan daha genç bir görünüme kavuşur. Toplamda 3 seans önerilen altın iğne tedavisi ayda bir yapılır. Kişisel tercihe bağlı olarak PRP ve mezoterapi gibi uygulamalarla kombinlenir ise daha başarılı bir sonuç elde edilebilir.

Vücudun diğer bölgeleri için de güvenli

Cilde gençlik ve güzelliğini yeniden kazandırarak zamanın izlerini silmeye yardımcı olan Altın İğne teknolojisi aynı zamanda kişiyi rahatsız eden yara ve ameliyat izleri ile gebelikte ve sık kilo alıp vermeye bağlı vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilen çatlakların tedavisinde de etkili sonuçlar verir.

İşlem her mevsim uygulanabilir

Altın İğne teknolojisi yaz dönemi de dahil olmak üzere her mevsim uygulanabilir. Ancak takip eden günlerde mutlaka cilt tipine uygun 50 faktör bir güneş koruyucu ile nemlendirici kullanılması gerekir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaz

Enfeksiyonu, uçuğu, egzaması, sedefi ve açık yarası olanlara Altın İğne uygulaması yapılmaz ya da hastalığın seyrine ve tedavi planına göre ertelenebilir. Ayrıca işlem radyofrekans içerdiğinden kalp pili bulunan kişiler, hamileler ve emzirme dönemindekiler için de uygun bir tedavi seçeneği değildir.

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