Cildiniz kışa hazır mı?

Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş, özellikle yaz aylarından kalan kahverengi güneş lekeleri ve melazma gibi lekelenmelerde etkili tedavi yöntemlerinin özelliklerini ve daha canlı bir cilde sahip olabilmenin yollarını anlatıyor.

Cilt lekesi nasıl tedavi edilir?

Yaz aylarında güneş koruyucu kullanılmasına karşın özellikle yüz bölgesindeki lekelenmelerde artış görülebiliniyor. Güneş lekeleri genel olarak kişiye ciddi bir sağlık sorunu oluşturmayan cilt problemleri olmakla beraber, özellikle yüz bölgesinde yer alan lekeler kişileri estetik açıdan rahatsız edebilmektedir. Lekelerin estetik kaygılar sebebiyle kişinin psikolojik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesi durumunda bu gibi lekelerin tedavi yoluyla giderilmesi arzulanmaktadır. Güneş lekelerinin tedavisine başlanmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından lekelere yönelik doğru tanının konulması gerekmektedir. Ciltte yer alan her türlü oluşumun estetik kaygılardan daha öte daha ciddi bir hastalığın işareti olup olmadığının tespiti ile yola çıkmak hasta açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılacak muayene sonrasında doktor, lekelerin türüne göre hastayı tedavi seçeneklerine ilişkin bilgilendirmektedir.

Thulium Lazer

Leke tedavisinde farklı bir çalışma mekanizmasına sahip olan Thulium Lazer, özellikle hormonsal sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan lekelerde, doğum sonrası oluşan lekelerde, güneş lekelerinde ve melazma olarak adlandırdığımız leke türlerinde olumlu sonuçlar veriyor. Uygulama ağırlıklı olarak tek seans oluyor.Seans sonrası hastalar sadece kısa süreli bir kızarıklık hissediyorlar, uygulama sonrası rahatlıkla sosyal yaşantılarına devam edebiliyorlar.

Enfeksiyona yol açmayan bu uygulama sonrası hastalar rahatlıkla sosyal yaşantılarına devam edebiliyorlar. ThulimLazer’in sonuçları ise yaklaşık 3-4 hafta içerisinde görülüyor.

Cildinizi yenileyin

Nemli ve daha canlı bir cilde sahip olabilmek için kişiye özel tedavilerin ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla yapılması gerekiyor. Nem aşıları, mezoterapiler,PRP, karbon peeling, enzim peeling, nem bakımları, thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.

Nem aşısı ciltte doğal bir nemlilik ve canlılık sağlayarak, ince kırışıklıkları azaltır ve yüzde lifting etkisi meydana getirir. PRP (trombositten zengin plazma) ise tamamen sizinkanınızla yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem cildinizde kollagen ve elastin uyarımını artıracağı için daha sağlıklı, parlak ve aydınlık bir cilt sağlar. Leke tedavilerine güçlü bir destektir. PRP aynı zamanda saç dökülmeleri ve ciltteki çukur izlerin tedavisinde de kullanılır.

Karbon peeling uygulamasının öğle arası gibi çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilebileceğini belirten Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş,bu yöntem ile ilgili şu bilgileri verdi;“Uygulama sonrası hastaların günlükyaşantısına devam etmesi mümkündür. Çünkü işlem İğnesiz ve acısız bir cilt yenilenme sağlamaktadır. İşlem sonrasında, cilt renginde genel bir açılma, gözeneklerde sıkılaşma gözlemlenir.

Thulium Bakım, cildin ihtiyaç duyduğu anti aging ürünlerin thulium lazer teknolojisinin yardımıyla istenen cilt katmanına ulaşmasını sağlayan cilt bakımı ve yenileme uygulamasıdır. Thulium lazer ışınları ile cildin yüzeyinde mikro-kanallar açılır ve kişinin ihtiyacına göre seçilen vitamin ve serumlar cilde uygulanır.İnce kırışıklıkların açılması, cilt parlatma, anti-aging amaçlı cilt yenileme, cilt tonunu düzenleme, cilt kuruluğu, cilt gevşekliği, dekolte bakımı, boyun yenilemesi gibi sorunlara çözüm sunmaktadır.

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