Cihat Tamer'in acı günü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk tiyatro ve sinemasının Usta ismi Cihat Tamer'in (81) oğlu Atilla Tamer, vefat etti.



Uzun süredir kanser tedavisi gören 57 yaşındaki Atilla Tamer, hayatını kaybetti.

Tamer'in durumu uzun süre önce ağırlaşmış ve usta sanatçı zaman zaman oğlu için kan anonsu yapmıştı.

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