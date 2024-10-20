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Cihangir'de dev buluşma

Mustafa Denizli, Şansal Büyüka, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Çamlıca Şarapçılığın sahibi Mustafa Çamlıca ve Cengiz Semercioğlu, Cihangir'deki Cafe 21 adlı mekanda bir araya geldi.

Cihangir'de dev buluşma

Mustafa Denizli, Şansal Büyüka, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem, Çamlıca Şarapçılığın sahibi Mustafa Çamlıca ve Cengiz Semercioğlu, Cihangir'deki Cafe 21 adlı mekanda bir araya geldi.

Cihangir'de dev buluşma
Deniz Karaağaç'ın organize ettiği gecede sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimleri, saatlerce sohbet etti. Sanat ve futbolun konuşulduğu eğlenceli buluşmada, ünlü isimler gece sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cihangir'de dev buluşma
İki pilotun da ünlü isimlere eşlik ettiği dev buluşmada, eski günler konuşulurken, kahkahalar havada uçuştu.

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