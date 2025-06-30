 Çiftçi Berdan Mardini iş başında

Berdan Mardini, Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri üreten istihdam sağlayan sanatçı, etkinlikte Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'la buluştu. Çakar, Mardini'ye yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Çakar, "Çiftçi Mardini" diyerek sanatçıya takıldı. Mardini, Çakar'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Çakar ise, "Sesinizden kazandığınızı özellikle ülkemize yatırım yapıp, ürünleri yurt dışına pazarlaman gurur verici... Tebrik ederim seni" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.