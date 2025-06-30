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Çiftçi Berdan Mardini iş başında

Çiftçi Berdan Mardini iş başında

Çiftçi Berdan Mardini iş başında

Berdan Mardini, Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

 Çiftçi Berdan Mardini iş başında

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri üreten istihdam sağlayan sanatçı, etkinlikte Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'la buluştu. Çakar, Mardini'ye yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Çakar, "Çiftçi Mardini" diyerek sanatçıya takıldı. Mardini, Çakar'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Çakar ise, "Sesinizden kazandığınızı özellikle ülkemize yatırım yapıp, ürünleri yurt dışına pazarlaman gurur verici... Tebrik ederim seni" diye konuştu.

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