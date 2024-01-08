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Christina Ricci kırmızı halıda göz kamaştırdı

Aktrist Christina Ricci, Altın küre ödül töreninde FENDI Couture şıklığı ile göz kamaştırdı.

Christina Ricci kırmızı halıda göz kamaştırdı

Aktrist Christina Ricci, Altın küre ödül töreninde FENDI Couture şıklığı ile göz kamaştırdı.

Christina Ricci kırmızı halıda göz kamaştırdı

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