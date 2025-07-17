 Chloe Loughnan'dan bikinili ayna selfiesi

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Türkiye'de tatile çıktı.



İrlandalı model ve sunucu, bikinili ayna selfiesi yaptı.

Chloe Loughnan, fiziğiyle beğeni topladı.

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