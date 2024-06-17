 Cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan eleştirilere cevap verdi!

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Sosyal medya fenomeni, doğum günü kutladığı için eleştirilmişti.



Candan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni psikologunun tavsiyesi üzerine normalleştiğini belirtti.

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