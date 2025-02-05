Ceza: Annem yaşasaydı en büyük destekçim olurdu

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın farklı konukların yer aldığı psikolojik oyun formatındaki programında konuklar, Gökhan Çınar ile hafızasını kaybetmiş birinin yeni hayatını tasarlamak için cevaplar veriyor. Füg’ün yeni bölüm konuğu rap müziğin sevilen ismi Ceza oldu.



Ceza programın başında rap müzik ile ilgili “Ben bu müziği yapmaya başladığımda Türkiye’de bir rap dinleyicisi yoktu. İlk başta dinleyiciyi yarattık.” sözlerini söyledi. Gökhan Çınar’ın bu kadar uğraştık ama gerçekten oldu dediği ilk anı sorduğunda ise şu cevabı verdi:

“İlk Türkiye turnesine çıktığım andı, daha çok inanmaya başladım. Özellikle 2002-2003 senesinde çıktığım konserlerdi, büyük cesaret edip çalıştığım işimi bıraktım ve bu işe yöneldim. Umutsuzluğa kapıldığım oldu ama müziği bırakmayı düşündüğüm bir dönem hiç olmadı.”



Ünlü rapçi Ceza Füg’deki oyunda, yeni hayatında bambaşka bir güne uyandı ve hiç bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı insanların içinde buldu kendini. Ceza, gözlerini Afrika’da geleneksel bambu ve sazlardan yapılı bir evde açıyor. Doğanın tam ortasında göçebe bir kabileyle birlikte yaşıyor ve kabilenin lideri kendisi. Uyandığı hayatta kaderini belirlediği bir dünyaya açılacak.

Programın başında duygusal açıklamalarda bulunan Ceza, Gökhan Çınar’ın çocukluğuyla ilgili en mutlu anı sorduğunda aynı zamanda doğum günü olan ve herkesin hayatta olduğu, bir daha geri gelmeyecek olan yılbaşı gecelerinden bahsetti. Çocukluk fotoğrafını gördüğünde ise “3-4 yaşlarındaydım, Üsküdar’da doğduğum evin önüydü burası. Babam ve amcam da bu evde doğmuştu.” dedi.



Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini de programda belirten Ceza, kanser hastalığından kaybettiği annesi ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu:



“Anneme parçasını yazıp, kaydedip çıkarmış olmak benim için büyük bir şeydi. Annem öldükten birkaç ay sonra ‘Rapstar’ albümünü çıkarmıştım. Yaşasaydı eğer en büyük destekçim annem olurdu.”



Son olarak hayatından tek bir şey ya da kişi aklında kalacak olsa kimi seçerdin sorusuna da eşimi cevabını verdi.

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