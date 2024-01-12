Ceylan ve Alişan 27 yıl sonra 'Sormaz Mıyım?' dedi

27 yıl aradan sonra ünlü sanatçı Alişan ve ünlü sanatçı Ceylan, yeni hitleri 'Sormaz mıyım?' şarkısında düet yaptı. Sözü ve Müziği Yusuf Tomakin’e ait olan şarkıya Mustafa Özen'in yönetmenliğinde klip çekildi. Şarkının düzenlemesi ise Caner Tepecik tarafından yapıldı.



'Sormaz mıyım?' Ceylan Müzik etiketi ile YouTube'da ve tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı yayınlandığı andan itibaren binlerce beğeni ve yorum alırken sesinizden ve yüreğinizden sevgiyle öperiz yorumları yapıldı.

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