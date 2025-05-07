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Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi

Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi. İşte detaylar...

Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi

Güçlü yorumcu Ceylan, sözü ve müziği Doğuş'a ait olan 'İçime Atıyorum Aşk' şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının klibinde ise Paşhan Yılmazel sürprizi yaşandı. İki yakın arkadaş olan ikilinin klip anlaşması ise dikkat çekti.

 Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi

Ceylan, oyuncu arkadaşına klipte oynaması için ricada bulunduğunda sürpriz bir teklif aldı.

 Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi

Yılmazel'in, "Klipte oynarım ama yakın zamanda bir sinema filmi çekeceğim. Orada oynar mısın?" diyerek, Ceylan'a karşı teklifle gittiği ortaya çıktı. Paşhan Yılmazel'e, 'Paşam' diye hitap eden Ceylan, "Filmde oynamak için, 'Bakarız' dedim. Bakalım ne olacak. Kim kimi kandırmış göreceğiz. Paşhan'a 'Paşam' derim. Kendisi bu durumdan muzdarip ama ben 'Paşam' dediysem öyle olmuştur" diyerek, espri yaptı.

 Ceylan'ın İçime Atıyorum Aşk şarkısının klibinde Paşhan Yılmazel sürprizi

KLİP ŞİLE'DE ÇEKİLDİ
Mustafa Özen'in yönetmenliğinde gerçekleşen klip, Şile sahilinde çekildi. Klip çekiminin kamera arkasında renkli anlar yaşandı. Bol kahkahalı geçen klip çekiminde Ceylan ve Paşhan Yılmazel'in set şakaları ekibi gülme krizine soktu. Aranjesini Caner Tepecik'in yaptığı şarkının mix'ini Efe Can Tepecik, masteringini ise Çağlar Türkmen yaptı. Ceylan'ın yeni teklisi 'İçime Atıyorum Aşk', Ceylan Müzik etiketiyle YouTube'da ve tüm dijital platformlarda yayında...

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