  Ceylan Ertem'den flaş açıklama! Neden Yıldız Tilbe şarkısı okumuyor?

Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe şarkısının söylememesini açıkladı.

Şarkıcı, Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları için, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” sözleri yüzünden artık şarkılarını söylemediğini belirtti.



Tilbe'nin söz yazarlığını öven ve kendisine de iki şarkı hediye ettiğini belirten Ertem, uzun bir açıklama yaptı.

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