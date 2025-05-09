Ceylan'dan estetik açıklaması!

Ceylan Avcı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de alışveriş öncesi karşılaştığı muhabirlerle ayak üstü sohbet eden başarılı şarkıcı, "Herkes yüzümdeki estetikleri konuşuyor ama vücudumdaki değişimleri konuşmuyorlar, kendi yöntemlerimle 10 kilo verdim fit ve sağlıklıyım bu beni fazlasıyla mutlu etmeye yetiyor. Yeni şarkım İçime Atıyorum Aşk şimdi yayında, tüm güzel geri dönüşleri heyecanla bekliyorum" açıklamasında bulundu.



Şık alışveriş tarzı ve güzelliğiyle de dikkatleri üzerine toplayan Ceylan Avcı, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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