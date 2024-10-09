Ceylan Çapa’nın davetine büyük ilgi

Ceylan Çapa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Pelin Kaya (Moda ve Sosyete), Aslı Şen, Arzu Sabancı, Melis Ağazat, Vanessa Sason, Raisa Sason, Ece Sükan, Rachel Araz, Mert Vidinli, Rüya Büyüktetik, Melis Özer, Begüm Özer, Katre Turan, Kubilay Sakarya, Dilara Türkkan, Başak Dizer Tatlıtuğ, Beste Yurttaş, Şebnem Çapa, Arzu Atabarut, Selma Türkeş, Rüya Büyüktetik, Sercan Yaşar, Tuğçe Postoğlu, Zeynep Öztürk, Dilara Koçak, Siren Ertan, Meltem Tahrancı, Berrin Zorlu, İlkem Öztürk, Ayşegül Afacan Köksal, Melis Agazat, Melis Özer, Candan Varnalı, , Aytül Ayke Fıratoğlu, Gülay Kamaz, Pınar Hacıraifoğlu, Doğal Mesudiyeli, Eda Kosif, Beste Yurttaş, Sedef İybar, katılılm gösterdi.

Nefes kesen boğaz manzarası ve unutulmaz tatları ile misafirlerinin hem ruhuna hem de damağına hitap eden Karkas Ocakbaşı’nın kokteyl menüsü de şimdiden “Şehrin En Hit’leri” arasında…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.