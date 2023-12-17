  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

Kültür, sanat ve eğlencenin yaşam merkezi DasDas, Ocak ayında da yeni prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

  Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı, Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı ‘Override oyununun kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.

  Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı ‘Override’ oyunu provalarına başladı.

  Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

13 Ocak Cumartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapacak, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. ‘Override’ prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü yeniden DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı
  Güncel

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Cansel Elçin'den futbol itirafı!
  Magazin

Cansel Elçin'den futbol itirafı!

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!
  Magazin

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!

Sanata destek
  Cemiyet

Sanata destek

Ünlü isim Neslihan Demir'in son hali şaşırttı!
  Magazin

Ünlü isim Neslihan Demir'in son hali şaşırttı!