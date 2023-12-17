  Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

Kültür, sanat ve eğlencenin yaşam merkezi DasDas, Ocak ayında da yeni prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı, Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı ‘Override oyununun kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.

Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı ‘Override’ oyunu provalarına başladı.

13 Ocak Cumartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapacak, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. ‘Override’ prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü yeniden DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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