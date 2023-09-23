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Ceyhun Fersoy, hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz adına oynadıkları oyun hakkında konuştu

Ceyhun Fersoy, hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz adına oynadıklarını oyun hakkında konuştu. İşte detaylar...

Ceyhun Fersoy, hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz adına oynadıkları oyun hakkında konuştu

Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, Watergarden İstanbul'da görüntülendi.

Ceyhun Fersoy, hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz adına oynadıkları oyun hakkında konuştu
Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kendisininde oynadığı 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için konuşan Fersoy, "Canım kardeşim Tolga'nın anısına oynadığımız ilk tiyatro oyunumuz. Çok çalıştık, çok yorulduk ama değdi gerçekten. Çok heyecanlıyız bizim için çok özel bir gün" dedi.

 Ceyhun Fersoy, hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz adına oynadıkları oyun hakkında konuştu

Kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner`de eşini yalnız bırakmayarak oyun provasını katıldı.

Geçtiğimiz aralık ayında 'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, kaybettikleri arkadaşları Tolga Güleryüz için duygulandıran paylaşımlar yaptı.

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