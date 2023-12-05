Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı

Ceyda Düvenci, Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile pozunu paylaştı.

12 yaşındaki kızıyla karelerine oyuncu, "Aşk içerir" diye yazdı.



Düvenci, Serebral palsi (SP) hastalığı olan kızıyla karelerine beğeni yağdı.



Oyuncuya, yüzlerce mesajda geldi.



Düvenci, 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısını da ekledi.

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