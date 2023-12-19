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Cevher'den Yıldız Tilbe itirafı!

Ünlü şarkıcı Cevher'den Yıldız Tilbe itirafı!

Cevher'den Yıldız Tilbe itirafı!

Arabesk müziğin sevilen ismi Cevher, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

 Cevher'den Yıldız Tilbe itirafı!

Derin yırtmaç dekoltesiyle dikkat çeken şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Kıbrıs’ı çok sevdiğine değinen Cevher, "Burayı çok seviyorum, aralık ayında böyle cennet bir havayı nerede bulacaksınız?” diye konuştu.

Cevher'den Yıldız Tilbe itirafı!

“Hayatımın her döneminde müzik yapıyorum” diyen Cevher, "Yeni bir şarkı hazırlıyorum, ocak ayında yayınlanacak. Yıldız Tilbe, şarkısı okumuştum, müzik yaptığım sürece benim hayatımda her şey yolunda demek” dedi. ‘Yıldız Tilbe’den şarkı aldığım için çok şanslıyım” diyen şarkıcı, "Kendisi layık gördü beni bu şarkıya. Çok isterdim tabii ki ben böyle bir şeyi ama kendisi teklif edince kat ve kat değerlendi benim için. Çok değer ve mutluluk ” dedi. 

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