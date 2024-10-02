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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı! İşte detaylar...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binası; Cerrahpaşa Güzel Sanatlar Kulübü ve Cerrahpaşa Gönüllü hekimler Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen “Canlı Duvarlar” projesi ile hastane duvarları adeta sanat galerisine çevrildi. Soğuk ve boş duvarlar, yerini hayat dolu resimlere bıraktı.

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

Canlı Duvarlar projesinin koordinatörlüğünü üstlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Sena Kara ve Remziye Karaer, Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur’un üstün çabaları ve 70 gönüllü hekim adayının emekleri ile oluşturulan yaşayan duvarlar, hasta çocuklar ve ailelerinin yüzünü güldürdü.

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ PAHA BİÇİLMEZ
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur; “Bizler çocuklarımızın sağlığı için tüm gücümüzle çalışırken, gelecek nesillere iyi hekimler yetiştirebilmek için de büyük bir özveri gösteriyoruz. Heyecanımız ve motivasyonumuz çok yüksek. Bizimle aynı heyecanı yaşayan öğrencilerimizin gelecekte iyi birer hekim olacaklarından hiç kuşkum yok. Son derece duygulu ve böylesine iyi hekim adaylarına hocalık ettiğim için de gururluyum” dedi. Hasta çocuklarımızın acılarını unuturcasına duvarlara bakarken gülümsemesi paha biçilemez. Bu duyguyu yaşatan tüm hekim adayı gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

HAYALLERDEN İLHAM ALAN TASARIMLAR
Mayıs ayında hazırlıklarına başlanan “Canlı Duvarlar” projesi için öğrencilerden özgün tasarımlar toplandı. Proje kapsamında; birbirinden yetenekli Cerrahpaşa Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu CTF sanat topluluğu ve CTF Gönüllü Hekimler Topluluğu aktif rol oynayarak klinik duvarlarını kendi tasarımları, hayal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile süsledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniği'nin duvarları canlandı!

(SENA KARA - PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR - REMZİYE KARAER)

Profesyonel sanatçıların da dahil olduğu çalışmalarda farklı konulara da dikkat çekildi.

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