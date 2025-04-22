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Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu. İşte detaylar...

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalp için 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettikleri Cerrahpaşa Pediatri Şenliğine ev sahipliği yaptı.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI TAM KADRO ŞENLİKTE
Organizasyona; Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı tam kadro olarak katıldı.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

Ellerinde hediyelerle gelen Beşiktaşlı sporcular kutlamada büyük ilgi gördü. Hem çocukları hem de ailelerini sevindiren Beşiktaşlı sporcular, hediyeler dağıttığı miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

TOPAL VE DEMİREL ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ!
Çizgi Film Karakterlerinin dev boyuttaki maskotları ile çocuklara sürpriz yapan Selda Topal, hasta çocukları sevince boğdu.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(SELDA TOPAL - PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR - PROF. DR. REYHAN DEDEOĞLU - ZEYNEP DEMİREL  GÜLÇİN YILMAZ İZEL)

Kendisi de yenİ anne olan Zeynep Demirel ise miniklerle bol bol oyun oynadı. Serviste yattığı için şenliğe inemeyen çocukları da odalarında ziyaret eden ünlüler, “çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel” dedi.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR - GÜLÇİN YILMAZ İZEL - PROF. DR. REYHAN DEDEOĞLU)

TÜRK BAYRAKLARI WILMA ELLES'DEN…
Sabahın erken saatlerinde elinde bayraklarla hastaneye gelen Wilma Elles’i gören hasta yakınları, ünlü oyuncunun etrafında sevgi çemberi oluşturdu.Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR - PROF. DR. REYHAN DEDEOĞLU - WILMA ELLES - MERVE ÖZTOPALOĞLU - ZEYNEP DEMİREL - SELDA TOPAL)

Carolin diye tezahürat yapan aileleri sevgiyle kucaklayan Elles, tüm çocuklar ve aileleri ile tek tek fotoğraf çektirip, Türk Bayrağı dağıttı.

 Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(PROF. DR. REYHAN DEDEOĞLU - WILMA ELLES - PROF. DR. ÖZGÜR KASAPÇOPUR)

Hastane Bahçesine kurulan oyun alanlarında sporcular, ünlüler ve doktorları ile saatlerce vakit geçiren minikler, bayramı coşkuyla kutladı.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(PROF. DR. REYHAN DEDEOĞLU - WILMA ELLES)

Etkinlik sonunda katılan ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan isimlere teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu; “Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız, çocukların hastalığı dünyayı durduracak kadar kötü bir şey.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(SELDA TOPAL - ZEYNEP DEMİREL)

Bizler çocuk hekimleri olarak onlar için varız. Buradaki çocuklarımız 23 Nisan’da düzenlenen şenliklerin bir parçası olamıyorlar.

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu

(WILMA ELLES)

Bu nedenle birkaç saatliğine de olsa onlara bu duyguyu coşkuyla yaşatan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dediler.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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