 Cerrahi müdahale olmadan aydınlık ve genç bir cilt görünümü

Bitki kaynaklı retinol ile formüle edilen Age Control Serum, cildinizde iddialı bir dönüşüm vaadediyor! İnce çizgi ve kırışıklık görünümünü hedef alan serum düzenli kullanımda gözenek görünümünü giderip, aydınlık bir cilt görünümü sağlıyor. Özel olarak seçilen bileşenler sayesinde cildin doğal nem bariyerini koruyum, nem kaybını engelliyor.

Elde edildiği Bidens Pilosa bitkisi kolajen üretimini arttırıp cildi sıkılaştırır. Besleyici ve onarıcı etkisine ek olarak bitki bazlı olmasından kaynaklı nazik formu, hassas ciltlerin bile güvenle kullanabileceği yapıdadır. Retinol kullanımında özellikle vurgulanan güneşe karşı hassasiyet durumu bitki kaynaklı retinol'de söz konusu değildir. Bu sebeple, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulanması retinol kaynaklı bir problem yaratmaz. Güneşin her geçen gün artan zararlı etkilerinden korunmak için gündüz kullanım sonrası spf içeren bir koruyucu krem ile bakım rutinine devam edilmesi uygun olacaktır.

99.8% doğal kaynaklı içeriklerden elde edilen serum, aynı zamanda antioksidan açısından zengin kırmızı yosun da içerir. Anında lifting etkisi sağlayan içeriklerin iritasyon alıcı ve cildi yenileyici etkisi de bulunmaktadır. Cilt mikrobiyotasını destekleyen prebiotikler ile formüle edilen ürün, zararlı bakterilerin üretimini önler. Retinol “LiKe” Serum cildi zararlı çevresel faktörlere karşı korurken, sıkılık kaybını onler ve sağlıklı bir cilt görünümü sunar.

Christian Breton ürünlerine Seçkin Eczanelerden ve guzellikcok.com gibi seçkin online satış platformlarından ulaşabilirsiniz.

Fiyat; 2900 TL

AKTİF İÇERİKLER

Bitki Bazlı Retinol-like Komplex;

Bitki bazlı retinol (Bidens Pilosa) hücre yenileyici özelliği ile yaş alma belirtikerini hedef alır ve sıkı bir cilt görünümünü destekler. En güçlü anti-aging içeriklerden biri olarak bilinir. Soyucu etkisi ile tıkalı gözenekleri açar, güneş kaynaklı leke görünümünü azaltır. Bazı ciltlere hassasiyet yaratabilen retinol içeriğine alternatif olarak kullanılan bitki bazlı retinol, cilt tarafından kolayca tolere edilir ve en hassas ciltler için bile kullanıma uygundur. Neden Bidens Pilosa? Bio-retinols bitkilerden elde edilen doğal bir içeriktir. Vitamin A 'dan elde edilen Retinol'e alternatif olarak kullanılır ve aynı etkilere sahiptir. Bidens Pilosa bitkisinden elde edilen Retinol hassas ciltler tarafından da kullanılabilir. Güney Amerika kaynaklı bitki Asteraceae familyasından gelmektedir. Bazı coğrafyalarda medikal amaçlı da kullanılır.

Jania Rubens (Kırmızı Yosun):

Kırmızı yosun türleri kozmetikte yıllardır kullanılan bir bitkidir. Zengin bir antioksidan kaynağı olarak bilinen bitki, elastiyet kaybını önler ve çizgi görünümünü azaltır. Yağ asitleri, amino asitler ve vitaminler açısından zengin olan Kırmızı yosun güçlü bir antiaging içeriktir. Formülasyonlarımızda kullandığımız kırmızı yosunlar antioksidan içeriğin en yoğun olduğu Mart ayında toplanır ve cildi kışa güçlü bir şekilde hazırlar. Retinol Like Krem, cildin defansını güçlendiren 100% Jania Rubens (Kırmızı yosun) özünden elde edilir. Fermentasyon uygulamamız antioksidan gücünü arttırır; Kullanılan kırmızı yosunlar doğal olarak fermente edilir ve 100 gün 36.5 ° derecede tutularak antioksidan gücü arttırılır. Bu method bitki içindeki yararlı mineral ve polisakkaritlerin kaybını engelleyerek nemlendirme özelliğini kaybetmemesini sağlar.

Alpha Glucan Oligosaccharide:

Alpha-glucan oligosaccharide iyi bakterileri destekleyen bir enerji kaynağıdır. Mikrobiyomu besleyerek cilt florasını korur ve mikrobiyotanın daha çabuk iyileşmesini sağlar. Zararlı bakterileri azaltmaya yardımcı olur. Doğal şekerden üretilmiştir.

Angelica kökü:

Japon Angelika kökü, cildi aydınlatır ve renk .eşitsizliklerini gidererek sağlıklı ve canlı bir cilt görünümü sağlar.

Glow pearls:

Aydınlatıcı özelliği ile cilde anında canlı bir görüntü kazandırır.

Birch Juice (Huş Ağacı) Suyu:

Manganese gibi iz mineraller açısından zengin olan bitki, amino asitler açısından da zengindir. Cildin koruyucu bariyerini güçlendirir. Aynı zamandan cilt için güçlü bir nemlendirici içeriktir. Çok ince moleküllü yapısı cilt tarafından anında emilir. B3 (niacinamide) vitamini açısından zengin olup cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olur.Vitamin C içeriği ile de hücre yenilenmesini arttırır ve aydınlık bir görünüm sağlar.

Arpa Özü;

Arpa özleri nemlendirici ve yatıştırıcı özelliği ile bilinir. Cildin koruyucu bariyerini yeniler ve antoksidan içeriği ile cildi zararlı serbest radikallere karşı korur.

Pamuk çekirdeği Yağı:

Kokusuzdur ve cildi nemlendirme ajanı olarak kullanılır.

Keten Tohumu Yağı:

Keten tohumu yağı omega yağ asidi açısından zengindir ve yatıştırıcı etkisi ile bilinir. Oleic, linoleic, palmitic ve stearic acids içeren keten tohumu yağı nem kaybını engelleyerek cildi nemli tutmaya yardımcı olur.

Betula Alba (Huş Ağacı) Suyu:

Manganese gibi iz mineraller açısından zengin olan bitki, amino asitler açısından da zengindir. Cilt için güçlü bir nemlendirici içeriktir.

Propanediol:

Propanediol kozmetikte içeriklerin (salisilik asit gibi) emilimini yoğunlaştırmak için kullanılır ve etkinliği yoğunlaştırır. Mısırdan elde edilen Propanediol nemlendirici özelliği ile de bilinmektedir.

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil:

Ayçiçeği Tohumu yağı, uçucu yağların dahil edilmesi için bir nemlendirici ajan ve yağ taşıyıcı görevi görür.

Murumuru Çekirdeği Yağı:

Astrocaryum murumuru çekirdeği yağı oda sıcaklığında katı halde bulunan kokusuz bir yağdır. Cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Brezilya palmiye ağacından elde edilen Murumuru çekirdeği yağı palm yağı ile aynı özelliklere sahiptir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.