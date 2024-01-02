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Ceren Gündoğdu yeni yıla Kapadokya’da girdi

Türk pop müziğinin son zamanlardaki en beğenilen isimlerinden Ceren Gündoğdu, 2024’e Kapadokya'da girdi.

Ceren Gündoğdu yeni yıla Kapadokya’da girdi

Yeni yıla  sevenleriyle birlikte merhaba dediği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Benim en mutlu olduğum anlardan biri sahnede sizlerle birlikte şarkılar söylemek. İnşallah yeni yılda da şarkılarımızı hep birlikte söyleriz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

 

Ceren Gündoğdu yeni yıla Kapadokya’da girdi

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