Ceren Gündoğdu yeni yıla Kapadokya’da girdi

Yeni yıla sevenleriyle birlikte merhaba dediği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Benim en mutlu olduğum anlardan biri sahnede sizlerle birlikte şarkılar söylemek. İnşallah yeni yılda da şarkılarımızı hep birlikte söyleriz. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.