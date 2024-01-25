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Ceren Gündoğdu yeni yıla bomba gibi girdi

Türk pop müziğinin başarılı kadın sanatçılarından Ceren Gündoğdu, geçtiğimiz akşam Ankara’da sahne aldı.

Ceren Gündoğdu yeni yıla bomba gibi girdi

2023 yılında yurt dışı ve yurt içinde verdiği konserlerin yanı sıra çıkardığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren Gündoğdu, yeni yıla da bomba gibi girdi.

Ceren Gündoğdu yeni yıla bomba gibi girdi

Pembe kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Ceren Gündoğdu, muhteşem performansının yanı sıra sahne enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

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