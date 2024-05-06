Ceren Gündoğdu’nun “Bi’ Daha Da Sevmicem’’  şarkısı yayında

Ceren Gündoğdu sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı Bi’ Daha Da Sevmicem’i, 90’ların Türkçe Pop’undan aşina olduğumuz nostaljik soundl’ların, vurucu melodilerin ve yalın sözlerin bir bileşimi olarak tanımlıyor.

Ayvalık'ta çekilen klibin yönetmen koltuğunda Onur Cabi yer alıyor. Kapak fotoğrafı Murat Kahya, kapak tasarımı ise Berkcan Okan imzalı. Kayıt, mix ve mastering’de de sanatçının uzun soluklu yol arkadaşı Akın Erdem Kadız yer alıyor. Eski Sezen ve Yıldız şarkılarına selam çakan şarkının prodüksiyonu Polen’e ait.

Co-Prodüktör koltuğunda ise yine Ceren var; “Bize yetersiz ve değersiz hissettiren hiç bir yerde durmayalım diye yazıldı bu şarkı. İnsan bazen kendine şaşıyor. Onca hayal kırıklığına rağmen nasıl da olduğu yere çakılı kaldığına hayret ediyor. Nasıl izin verdim ben buna diyor. Ama oluyor işte. Bal gibi de oluyor. Ve tuhaf ama gerçek olan şu ki; bazen de sıkışıp kaldığımız karanlığın içinden çıkmak bir saniyeye bakıyor. Vakti gelince yola düşülüyor!”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.