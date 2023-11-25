Ceren Gündoğdu müzik piyasasını “Rehin” aldı

Söz ve müziğini Ceren Gündoğdu’nun yazdığı şarkının klibi Hollanda'nın Amsterdam ve Haarlem şehrinde çekildi. Klibin prodüktörlüğünü Berlin’li prodüktör Özgür Akgül üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Cabi yer aldı.

Rehin şarkısının hikayesini de sevenleriyle paylaşan Ceren Gündoğdu, “Yabancı birine teslim olmanın korkutucu ama bir o kadar da cezbedici yanının hikayesini anlatıyor ve ekliyor; “İki insanın birbirini anlaması... Anlaşılabilmek… Ne sıradan bir talep. Ve gerçekleşme olasılığı ne denli zor bir dilek. Anlamak aslında bir niyet işi. Tıpkı sevmek gibi. Buna niyetli iki insan aynı dili konuşmasa dahi yakın olmanın bir yolunu bulabilir. Ve salt bu ihtimal bile bir ömrü sevgiyi aramaya adamanız için ilham kaynağıdır” dedi.

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