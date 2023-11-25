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Ceren Gündoğdu müzik piyasasını “Rehin” aldı

Türk pop müziğinin yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlayacağı, tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak 2. Stüdyo albümünden “Rehin” şarkısı CGC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Ceren Gündoğdu müzik piyasasını “Rehin” aldı

Söz ve müziğini Ceren Gündoğdu’nun yazdığı şarkının klibi Hollanda'nın Amsterdam ve Haarlem şehrinde çekildi. Klibin prodüktörlüğünü Berlin’li prodüktör Özgür Akgül üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Cabi yer aldı. 

Ceren Gündoğdu müzik piyasasını “Rehin” aldı

Rehin şarkısının hikayesini de sevenleriyle paylaşan Ceren Gündoğdu, “Yabancı birine teslim olmanın korkutucu ama bir o kadar da cezbedici yanının hikayesini anlatıyor ve ekliyor; “İki insanın birbirini anlaması... Anlaşılabilmek… Ne sıradan bir talep. Ve gerçekleşme olasılığı ne denli zor bir dilek. Anlamak aslında bir niyet işi. Tıpkı sevmek gibi. Buna niyetli iki insan aynı dili konuşmasa dahi yakın olmanın bir yolunu bulabilir. Ve salt bu ihtimal bile bir ömrü sevgiyi aramaya adamanız için ilham kaynağıdır” dedi.

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