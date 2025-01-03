Ceren Gündoğdu’dan yeni yıla muhteşem başlangıç

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca hayranlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Gündoğdu, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni yıl dileklerini sahneden paylaşan sanatçı, “2025 yılı hepimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirsin. Kadınların ve çocukların ölmediği, sokaktaki dostlarımızın işkence görmediği bir dünya dilerim,” sözleriyle büyük alkış aldı.

Gecenin en özel anlarından biri ise Gündoğdu’nun, geçtiğimiz haftalarda dijital platformlarda kısa sürede en çok dinlenenler arasına giren yeni şarkısı “Burdayım Ben”i seslendirmesi oldu. Şarkı, seyircilerin yoğun isteği üzerine tam üç kez sahnede yankılandı.

Ceren Gündoğdu, başarılı performansıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, hayranlarına bir kez daha müzik dolu bir gece yaşattı.

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