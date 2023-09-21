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Ceren Gündoğdu’dan sürpriz single

Türk Pop müziğin yükselen yıldızlarından ünlü sanatçı, Ceren Gündoğdu, 2024 yılında yayınlanacağı ve tamamı kendi bestelerinden oluşacak olan ikinci stüdyo albümün çalışmalarına devam ediyor.

Ceren Gündoğdu’dan sürpriz single

Ceren Gündoğdu albüm öncesinde hayranlarına sürpriz yaparak yeni single “Sevemedim Kara Gözlüm” tüm dijital platformlarda ve kendi resmi Youtube hesabında yayınlandı.

Ceren Gündoğdu’dan sürpriz single

Sözü Abdullah Nail Baysu ait olan “Sevemedim Kara Gözlüm” şarkısını müziği Orhan Gencebay’a mix mastering’in Akın Erdem yaparken yönetmen koltuğuna ise Cabi oturdu.  Sevenlerine nostaljik bir şarkı armağan eden Ceren Gündoğdu, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı Atıf Yılmaz imzalı filme ismini veren kült şarkıyı ruha dokunan sesi ve akustik bir düzenleme ile müzikseverlerle buluşturdu.

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