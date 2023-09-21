Ceren Gündoğdu’dan sürpriz single

Ceren Gündoğdu albüm öncesinde hayranlarına sürpriz yaparak yeni single “Sevemedim Kara Gözlüm” tüm dijital platformlarda ve kendi resmi Youtube hesabında yayınlandı.

Sözü Abdullah Nail Baysu ait olan “Sevemedim Kara Gözlüm” şarkısını müziği Orhan Gencebay’a mix mastering’in Akın Erdem yaparken yönetmen koltuğuna ise Cabi oturdu. Sevenlerine nostaljik bir şarkı armağan eden Ceren Gündoğdu, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı Atıf Yılmaz imzalı filme ismini veren kült şarkıyı ruha dokunan sesi ve akustik bir düzenleme ile müzikseverlerle buluşturdu.

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