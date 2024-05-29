Ceren Benderlioğlu ve Elit Andaç Çam güzellikleriyle büyülediler

Gecenin parlayan yıldızları, Ceren Benderlioğlu ve Bülent Parlak ile yeni bir ilişkiye başlayan Elit Andaç Çam oldu.

Ceren Benderlioğlu, saten uçuş uçuş elbisesi ve çarpıcı makyajıyla adeta göz kamaştırdı. Güzellikleriyle gecenin ilgi odağı olan iki isim, kutlamalara damgasını vurdu.

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