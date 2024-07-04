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Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı... İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve birlikte mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Emir Benderlioğlu ile evlilik yıldönümünü bu yıl ilk kez ayrı geçirdi.

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı
Güneş çarpması sonucu rahatsızlanan ve hastanede serum takılan Ceren Benderlioğlu, eşi Emir'in sinema projesi için Makedonya'da bulunması nedeniyle bu özel günü sosyal medyadan kutladı.

 Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Ceren Benderlioğlu, birlikte geçirdikleri yılları ve birbirlerine olan sevgilerini

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı
anlatan bir mesajla duygularını dile getirdi. Mutluluk pozlarını paylaşan Ceren, şu notu düştü:

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı
"14 sene olmuş. 16 sene de ilişkiye. Hop 20’ye az kalmış. İlk defa ayrıyız aşkımsuu. Seni seviyorum" diyerek özlemini dile getirdi.

 Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Bu anlamlı ve duygusal paylaşım, çiftin birbirlerine olan sevgisini ve özlemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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