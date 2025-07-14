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Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu

Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu. İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, Cannes’de Türk sinemasının efsane isimlerinden Sema Özcan ile bir araya geldi. “Eşref Rüya” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Benderlioğlu, Fransız Rivierası’nda, Özcan ve eşi Mehmet Sarper’in davetlisi olarak samimi bir akşam yemeğine katıldı.

 Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden “Sevmek Zamanı”nda Müşfik Kenter’le başrolü paylaşan ve “fotoğraftaki kadın” karakteriyle hafızalara kazınan Sema Özcan, uzun yıllardır Cannes’de yaşıyor. Şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Özcan, Benderlioğlu ile saatler süren keyifli bir sohbete imza attı.

Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu
SEMA ÖZCAN’A MÜJDAT GEZEN ÇAĞRISI
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceren Benderlioğlu, “Sema Özcan Sarper ve Mehmet Sarper hem aşklarına hem sofralarına şahitlik ettiğimiz bir geceydi. Bizi çok güzel ağırladılar. Sema Hanım’ı Müjdat Gezen’in programına katılması için çok ısrar ettim. Bu gece sofrada dost meclisinde paylaştıklarımızı herkesin duymasını istiyorum. Eylülde bana dizi izleme sözü verdi. Çok şey öğrendim ve öğrendiğim her yeni bilgiyle yola devam… Bir ustanın yanında olmak heyecan vericiydi,” notunu düştü.

Ceren Benderlioğlu Cannes'da efsane oyuncu Sema Özcan ile buluştu

Benderlioğlu’nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

 

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