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Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece. İşte detaylar...

Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Türk müziğinin sevilen sesi Cerem Onurluer, önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

 Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Yoğun ilgi gören gecede Onurluer, repertuvarındaki seçkin parçalarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

 Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla dinleyicilerin gönlünü bir kez daha fetheden sanatçı, gece boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

 Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Bodrum’un eşsiz atmosferinde gerçekleşen konser, yaz akşamlarına müzikle damga vurmaya devam ediyor.

 Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Cerem Onurluer, konser sonunda gösterilen yoğun ilgiden dolayı dinleyicilerine teşekkür ederek, yeniden Bodrum’da Azka Otelde sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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