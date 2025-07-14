 Cerem Onurluer’den Bodrum’da müzik dolu gece

Türk müziğinin sevilen sesi Cerem Onurluer, önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

Yoğun ilgi gören gecede Onurluer, repertuvarındaki seçkin parçalarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla dinleyicilerin gönlünü bir kez daha fetheden sanatçı, gece boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

Bodrum’un eşsiz atmosferinde gerçekleşen konser, yaz akşamlarına müzikle damga vurmaya devam ediyor.

Cerem Onurluer, konser sonunda gösterilen yoğun ilgiden dolayı dinleyicilerine teşekkür ederek, yeniden Bodrum’da Azka Otelde sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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