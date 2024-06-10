‘Cenneti Korumak: Niue’nin Hikayesi’ National Geographic ekranlarında

2016 yılında National Geographic’in desteğiyle dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Moana Mahu'yu kuran Niue halkı, yıllar sonra Priştine Denizleri'nde meydana gelen değişiklikleri en son teknolojiyle belgeleyip sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımların belirlenmesine yardımcı olmak üzere National Geographic'i yeniden konuk ediyor. “Cenneti Korumak: Niue’nin Hikayesi” 11 Haziran Salı saat 20.00’de National Geographic’te izleyicilerle buluşuyor.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını D-Smart, Digiturk ve TOD, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.

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