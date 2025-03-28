Cenk Yüksel'in yeni şarkısı 'İlahi Adalet' yayında

Önceki gün tüm dijital platformlardaki yerini alan ve müziğin gücüyle topluma ayna tutan bu eser, dinleyicileri hem eğlendirecek hem de düşündürecek.

Şarkının lansmanı Cenk Yüksel'in ilk kez sahneye koyduğu ve 5 Nisan 2025 Cumartesi Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenecek müzikli stand up Show’u Deli Güllabicisi’nde gerçekleşecek. Aynı gün seyircilerle beraber şarkıya bir klip de çekilecek.

Günümüz toplumunun sosyal medya, teknoloji ve insan ilişkileri ekseninde yaşadığı değişimi hiciv dolu sözlerle ele alan şarkı, güçlü melodisi ve etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor.

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