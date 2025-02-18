 Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!

Cenk Torun'un Esaret dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.



Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Cenk Torun, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.



Oyuncu, aldatma iddialarını yalanladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.