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Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!

Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi! İşte detaylar...

Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!

Cenk Torun'un Esaret dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

 Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!


Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

 Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!

Cenk Torun, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Cenk Torun eşini dizideki partneri Mahassine Merabet ile aldattığı iddialarına cevap verdi!
Oyuncu, aldatma iddialarını yalanladı.

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