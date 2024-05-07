Cenk Taşdemir 90’lara götürecek

8 Mayıs Çarşamba akşamı Vangogh İstanbul’da müzikseverlere eğlenceli bir akşam yaşatacak. Taşdemir, 90’lar özel repertuvarı ile dinleyicileri 90’lı yıllara götürecek.

Dipnot: VanGogh adlı mekanda Fikret Dedeoğlu, Seçil Gür, Damla Yıldız gibi Türk pop müziğinin sevilen isimleri sahne alıyor.

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