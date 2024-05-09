 Cenk Eren'e hediye şoku!

Cenk Eren, 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin fake çıktığını yazdı.

Doğum gününde kendisine hediye alamadığını belirten arkadaşının, kolundaki saati çıkarıp kendisine verdiğini belirten şarkıcı, daha sonra şok yaşadı.

Eren, saatin kayışını değiştirmeye gittiğini fake olduğunu anladı.

Şarkıcı, ismi ise asla açıklayamayacağını söyledi.

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