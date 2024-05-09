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Cenk Eren'e hediye şoku!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, hediye şoku yaşadı. İşte detaylar...

Cenk Eren'e hediye şoku!

Cenk Eren, 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin fake çıktığını yazdı.

 Cenk Eren'e hediye şoku!

Doğum gününde kendisine hediye alamadığını belirten arkadaşının, kolundaki saati çıkarıp kendisine verdiğini belirten şarkıcı, daha sonra şok yaşadı.

 Cenk Eren'e hediye şoku!

Eren, saatin kayışını değiştirmeye gittiğini fake olduğunu anladı.

 Cenk Eren'e hediye şoku!

Şarkıcı, ismi ise asla açıklayamayacağını söyledi.

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