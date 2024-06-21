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Cenk Eren'den dost ziyareti

Ünlü sanatçı Cenk Eren, yoğun konser takvimden fırsat bularak Bodrum’a tatile gitti.  

Cenk Eren'den dost ziyareti

Bodrum Yalıkavak'taki Serafina Mare giden Cenk Eren, yakın dostu Berton Gıda’nın CEO’su Orhan Çiftçi’yi ziyaret etti. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte Orhan Çiftçi’ye başarılarda bulunan Eren, birlikte yemek yiyerek sohbet ettiler. 

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