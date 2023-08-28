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Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelme sebebi ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Cengiz Ünder’in Marsilya’dan İstanbul’a gelmesinde yeni sevgilisi Bilge Yenigül’ün etkili olduğu iddia ediliyor.

Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelme sebebi ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Marsilya’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye gelmesi büyük olay oldu! Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti. Transferin altında yatan gerçek ise aşkmış meğer!

Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelme sebebi ortaya çıktı!

Cengiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını... Aldığım duyumlara göre yıldız futbolcu, bir süredir sosyetenin de tanınmış ismi olan influencer Bilge Yenigül ile birlikteymiş! Yenigül’ün transfer kararında çok etkili olduğu söyleniyor.

Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelme sebebi ortaya çıktı!

Bilge Yenigül’ün de sıkı bir futbol seyircisi olduğu, Fenerbahçe-Twente maçında ortaya çıktı. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente’yi 5-1 yenerken, tribünde Yenigül de vardı. Cengiz Ünder, maçta yedekti ama belli ki sevgilisi hiçbir maçını kaçırmayacak!

Cengiz Ünder'in İstanbul'a gelme sebebi ortaya çıktı!

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