 Cengiz Kurtoğlu'ndan oğluyla ilgili sürpriz proje

Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam Beylikdüzü’nde bulunan Duqqan Sahne’de sahne aldı.

Sahne öncesi mekan sahibi Gökhan Reis ile beraber poz veren Kurtoğlu, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtoğlu “Güzel bir akşam olacak. Değerli kardeşim Gökhan’ın mekanında sahne alacağım. İçerisi dolmuş vaziyette sahnemi bekliyorum” dedi. Muhabirlerin “Konserleriniz ve sahneleriniz hep dolu oluyor yıllardır. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Kurtoğlu “Bunu kırk küsür yıldır çalışmaya ve başarıya bağlıyorum. Ayrıca seyircimiz de bizi baş tacı yaptı. Hepimiz bir aile olduk. Hepimiz bir aile olduğumuzdan dolayı da yıllarca seviliyorum” dedi. Yeni çalışmalarından da bahseden Kurtoğlu “Oğlum Aydın ile beraber bir düetimiz olacak. Tek şarkılık bir şey olacak. Ben şaşırdım mesela. Normalde 12-14 şarkı yapılır albüm için ama yeni nesil tek şarkı çıkartıp devam ediyor” dedi.

"ÇIKARSIN DA İNERSİN DE"

Son dönemde ödül alan kadın şarkıcı ve oyuncuların ödül sonrası konuşmaları gündeme damga vurdu. Bununla ilgili gelen sorulara da cevap veren Kurtoğlu “Ben yaklaşık iki senedir ödül törenlerine katılmıyorum. Ben yapı olarak da karakter olarak da bu meslekteyim ama bu mesleğin farklı bölümünde bir yaşam tarzım var. Birbirlerine laf atmasınlar. Çok değerli oyuncularımız ve ses sanatçılarımız var. Böyle yorumları tasvir etmiyorum. Önce aile birliklerine sonra da topluma olan saygılarını muhakkak muhafaza etsinler. Yoksa çıkarsın da inersin de.” dedi.

"DAVANIN BİTMESİNİ BEKLİYORUM"

Geçtiğimiz sene doğum günü kutlamasında yan masadaki kişiler ile kavga edip davalık olması ile ilgili konuşan Kurtoğlu “Dava devam ediyor. Güvenlik kameraları bile var. Fiziksel hiçbir şey yok. Kendi kendini çizmiş galiba dışarıda. Dava bitsin de onu bekliyorum. Ben sonra onun yanağından öpeceğim. Yan masada meslek büyüklerim olan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ümit Besen hakkında tahrik edici yorumlar yaptı. Bizim de toprağımızdan dolayı kan şekerlerimiz fırladı. Öyle bir sıkıntı oldu. Başka da bir sıkıntı olmadı.” dedi.

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