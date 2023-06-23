Cengiz İmren’den ‘İhmal’ 

Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı ‘İhmal’ isimli şarkısı tüm dijital platformlarda yerini alan Cengiz İmren,çalışmasına Özbekistan’da birde klip çekti.

Yönetmenliğini Sanjar Matkarimov’un üstlendiği klip çekimleri Özbekistan çöllerinde gerçekleşti.Çekimleri dört gün süren klip’te Cengiz İmren, ‘Çektiğim en zor kliplerden biri oldu diyebilirim.50 dereceye yakın sıcaklık vardı.Sıcaktan bir ara baygınlık geçirmişim.İlk defa bu kadar su tükettim.Ama bütün emeğimize değdini düşünüyorum.’İhmal’ muhteşem bir şarkı oldu.’ dedi.

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