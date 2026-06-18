  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

'Gelin' dizisinin başrol oyuncusu Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

Oyuncu, "Lüks ve pahalı tutkunuz var mı?" sorusuna, "Benim dolabım eşime göre daha büyük. Benim aksesuar takıntım daha çok. Benim parfüm, güneş gözlüğü ve ayakkabılarım var. Markam orta çaplı" yanıtını verdi. Gülşen Türksever, "Eşimin kendine ait stylingi var. Benim de ufak dokunuşlarım oluyor" dedi. Tatil planı için Cenay Türksever, "Bulgaristan tatil planımız var. Sezon öncesi Urla olabilir. Bulgaristan doğumluyum. Annem tarafından bütün akrabalarım orada... Orada doğanın içinde huzur ve kafa dinleme oluyor. İstanbul'un trafiği ve kaosunu herkes biliyor" açıklamasını yaptı.

 Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

Projeyle ilgili oyuncu, "421'inci bölümde sezon finali oldu. Yeni sezon hazırlıkları başladı" dedi.

 Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap


Gözlük ve şapka takmasına Cenay Türksever, "Proje bazlı imaj değişikliği olacak. Şimdilik saklamadayız" diye konuştu. Cenay Türksever, podyum teklifi geldiği zaman değerlendirebileceğini söyledi. Bebekle ilgili sorulara Gülşen Türksever, "Şimdilik sürpriz. Hayırlısı" derken oyuncu, "Oralara girmeyelim" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemre Kemer'den çarpıcı açıklamalar! Yasemin Yürük küsmüş olabilir
  Magazin

Cemre Kemer'den çarpıcı açıklamalar! Yasemin Yürük küsmüş olabilir

Genç liderler geleceği konuştu
  Cemiyet

Genç liderler geleceği konuştu

Eda Ece'den proje açıklaması
  Magazin

Eda Ece'den proje açıklaması

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül
  Hayatın İçinden

Bağ Bozumu Soçi’de çifte ödül

Sibel Kekilli: Kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da Türküm
  Magazin

Sibel Kekilli: Kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da Türküm

Almila Ada anne oluyor
  Magazin

Almila Ada anne oluyor