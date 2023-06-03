 Cenan Adıgüzel’in yeni projesi belli oldu!

Çok Güzel Hareketler’deki başarılı performansıyla kısa sürede başarıyı yakalayan oyuncu Cenan Adıgüzel, Fox ekranlarında yayınlanacak Kısmet adlı dizi projesi ile anlaştı.

Oyuncu, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar ile başrollerini paylaştığı Kısmet projesinde Taner karakterini canlandıracak. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği projenin ilk tanıtımı yayınladı.

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