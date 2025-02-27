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Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de

Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de... İşte detaylar...

Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de

Cemre Baysel, dünyanın en önemli dergilerinden birinin kapak yıldızı olmaya Dubai'ye gitti.

 Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de

Üç gün sürecek kapak çekimi için Dubai'nin en popüler mekanlarında

 Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de


farklı konseptlerde çekimler yapılacak.

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