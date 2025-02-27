 Cemre Baysel kapak yıldızı olmak için Dubai'de

Cemre Baysel, dünyanın en önemli dergilerinden birinin kapak yıldızı olmaya Dubai'ye gitti.

Üç gün sürecek kapak çekimi için Dubai'nin en popüler mekanlarında



farklı konseptlerde çekimler yapılacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.