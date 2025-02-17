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SnobMagazin.com

Cemre Baysel'den estetik açıklaması!

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'den estetik açıklaması! İşte detaylar...

Cemre Baysel'den estetik açıklaması!

Snob Magazin'in haberine göre; Leyla... Hayat... Aşk... Adalet dizisinde oynayan Cemre Baysel, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Cemre Baysel'den estetik açıklaması!
Yüzünde estetik olmadığını belirten oyuncu, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" dedi.

 Cemre Baysel'den estetik açıklaması!
Güzellik sırrı olmadığını belirten Baysel, "Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok. Damak tadıma uygun her şeyi yerim, fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm" diye konuştu.

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