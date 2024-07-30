  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cemiyetin trend buluşması

Başarılı moda tasarımcısı ve aynı zamanda Mel’s Design’in sahibi Melda Aksu ile cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, MacKenzie-Childs sahibi Berrin Ak, önceki gün Novikov Bodrum’da bir davet verdi.

Cemiyetin trend buluşması

Gülşah Çınar’ın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, sezon trendlerinin yeni koleksiyonunu misafirlerine tanıtan Melda Aksu ve Berrin Ak, verdikleri muhCemiyetin trend buluşmasıteşem davet ile yaza damga vurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!
  Magazin

Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!

Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi
  Magazin

Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis ilk kez görüntülendi

Merve Özbey pespembe
  Magazin

Merve Özbey pespembe

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'
  Cemiyet

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!
  Magazin

Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!

Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj
  Gündem

Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj