Cemiyetin trend buluşması

Gülşah Çınar’ın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, sezon trendlerinin yeni koleksiyonunu misafirlerine tanıtan Melda Aksu ve Berrin Ak, verdikleri muh teşem davet ile yaza damga vurdu.

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