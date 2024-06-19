Cemiyetin tatil rotası Ege oldu

Bodrum, Çeşme, Göcek, Antalya gibi Türkiye'nin gözde tatil yöreleri, iş ve cemiyet hayatı tarafından sıkça ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer aldı. Ünlü simalar tatillerini otellerde, özel villalarında ve teknelerinde tatilin keyfini çıkarırken iş yorgunluğunu da atmış oldular.

1-Bodrum’da yaşayan iş insanı Polat HKC Yapı’nın Başkanı Alptekin Polat her bayramda olduğu gibi bu bayramda Bodrum Ramada otelde geleneksel bayram kahvaltısı düzenleyerek aile fertlerini ve yakın dostlarını bir araya getirerek bayram pozu verdiler.

2- Kadın giyim markası Suwen'in ortağı Ali Bolluk Göcek’te yeni doğan bebeği Sare ile birlikte bayramın ilk günü bu pozla dostlarının bayramını kutladı.

3-Göcek’te yeni açtığı Pier 21’de Bayramı dostları ve eski eşi Aslı Gümüşel Şen, çocukları Berke ve Batu ile misafirlerini en iyi şekilde ağırlayarak Bayramın keyfini çıkarıyorlar.

4- Ünlü giyim markası Vakko’nun ortağı Cem Hakko bayramın ilk günü torunları ile vakit geçirmeyi tercih etti.

5- Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın eşi Öznur Yakın bayramın ilk günün İstanbul'da aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra Göcek'teki teknelerine geçtiler.

6- Yeme içme sektörünün başarılı markası Midpoint’in ortaklarından Ayhan Çarıkçılar’ın eşi Ebru Çarıkçılar oğlu Eren ile tatil rotasını önce Yunan Adalarına ardından da Bodrum'a çeviren isimler arasındaydı.

7- Acar Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Erdinç Acar bayramda tatil rotasını Bodrum’a çeviren isimlerden. Erdinç Acar Bodrum'da demirli teknesinde babası İsmet Acar ve çocukları ile aile pozu verdi.

8- Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz yurtdışındaki işlerine ara vererek Bayramı Göçek’te ailesi ve dostları geçirmeyi tercih eden isimler arasındaydı. Bayram mesajını teknesinde eşi ve çalışan personeli ile birlikte bu pozla dostlarının bayramını kutladı.

9- Kosifler Oto Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kosif tatil rotasını Göçek’e çeviren isimler arasındaydı. Eşi ve çocukları ile birlikte Göcek'te teknede tatil geçirmeye tercih eden Selim Kosif bayram mesajını ailecek verdiği poz ile paylaştı.

10- Atasay'ın patronu Cihan Kamer ise Bayramı Göcek'te teknede karşılayan isimler arasındaydı eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay, kızı Simay ve çalışan personeli ile böyle bayram pozu verdiler.

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