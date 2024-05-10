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Cemiyetin güzellik buluşması

‘Senin güzelliğin senin ışıltın’ mottosuyla Akatlar’da hizmet veren Glowika Beauty Center, önceki gün şık bir davetle cemiyet ve iş dünyasından isimleri Morini’deki öğlen yemeğinde ağırladı.

Cemiyetin güzellik buluşması

Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğinde davete cemiyet dünyasından seçkin davetliler katılarak Glowika’yı ve hizmetlerini kurucusu Begüm Öztap’tan dinlediler.

Cemiyetin güzellik buluşması

İç Mimar olan Öztap, uzun bir süredir hayali olan güzellik merkezini açmanın mutluluğunu davetlilerle paylaştı.

Cemiyetin güzellik buluşması

Güzellik merkezinin iç mimarisinin de kendisine ait olduğunu belirten Begüm Öztap güzellik merkezlerinde son teknoloji cihazlarla ve alanında uzman kişilerle tepeden tırnağa kaliteli hizmet verdiklerini belirtti. 

Cemiyetin güzellik buluşması

Begüm Öztap "Glowika’da bütünsel güzelliğe büyük önem veriyoruz. Güzelliğin sadece dış görünüşle kısıtlı olmadığını içsel sağlığın da kaliteli bir yaşam için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hem fiziksel, hem zihinsel well-being anlayışıyla hareket ederek rahatlatıcı bir atmosfer eşliğinde en kaliteli ürünlerle özel bir deneyim sunuyoruz" dedi. 

Cemiyetin güzellik buluşması

Glowika Beauty Center’in davetine katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Siren Ertan, Şükran Güzeliş, Öznur Yakın, Feryal Gülman, Pınar Tezcan, Altın Mimir, Arzu Kunt, Beliz Bektaş, Beyza Uyanoğlu, Esra Erdem, Esra Pepe, İpek Develi, Enise Gür, Melis Ağazat, Müge Yağmur, Güldehan Öztap, Nazife Özcan,  Nergis Pekuysal,  Seda Kaşıbeyaz, Ebru Akel ve İpek Köse vardı.

 

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