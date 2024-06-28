Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil, evlendi.



Ünlü isim bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Yayla ile nikah masasına oturdu.



Çiftin düğünü Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

İkili aşkını yılbaşı gecesi ilan etmişti.

Çiftin düğününe ailesi ve arkadaşları katıldı.



Erçil ve Yayla'ya beğeni yağdı.



Erçil Instagram'dan profilini nikahtan sonra Burcu Erçil Yayla yaptı.

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