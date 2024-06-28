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Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil ile Mehmet Yayla evlendi. İşte detaylar...

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil, evlendi.

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
Ünlü isim bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Yayla ile nikah masasına oturdu.

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
Çiftin düğünü Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

 Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi

İkili aşkını yılbaşı gecesi ilan etmişti.

 Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi

Çiftin düğününe ailesi ve arkadaşları katıldı.

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
Erçil ve Yayla'ya beğeni yağdı.

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Burcu Erçil evlendi
Erçil Instagram'dan profilini nikahtan sonra Burcu Erçil Yayla yaptı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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