Mehmet Günsür, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Cemil İpekçi'nin, "Bir gün biyografi filmim çekilirse beni Mehmet Günsür canlandırsın" açıklamasına oyuncu, "Teşekkür ederim kendisine... Ne güzel olur. Neden olmasın? Yaşamış ve yaşayan birisini oynamak keyifli olur ve büyük sorumluluk" dedi. İtalya'da yaşayan Günsür, "Konuştuğum projeler var. 'Gelin Takımı' filminin çekimleri bitmek üzere... Çekimler keyifliydi. Son bir haftası kaldı. Bodrum ayağı bitti. Ekim ayında sinemalarda gösterime girecek. Daha sonra aileyle tatil olacak, ondan sonra projelere bakacağız" diye konuştu.



Nejat İşler'in senaryoların birbirine benzediğini söylemesine Günsür, "Çok takip edemedim tartışmaları... Aslında durum senelerdir aynı. Güzel hikayeler gelmesi gerekiyor çünkü bu topraklarda fazla malzeme var" ifadelerini kullandı.



NEDEN OSCAR OLMASIN?

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle yurt dışında büyük hayran kitlesi sahip olan oyuncu, "Türkiye'de bir oyuncu Oscar alır mı?" sorusuna, "Tabii neden Oscar olmasın? Hiçbir eksiğimiz yok. 'Muhteşem Yüzyıl' ile ilgili Endonezya, Güney Amerika, Afrika ve Rusya'dan mesajlar geliyor" yanıtını verdi.

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