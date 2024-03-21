  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı

Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı

Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Necla Karahalil ile Tekirdağ'da görüntülenmişti.

Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı
Karahalil, sevgilisine memleketini gezdirmişti.

Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı
Yılmaz evde yemek yapan Necla Karahalil'in videosunu, "Necolandınız. Gülümseyin" diyerek, ilk kez paylaşmış oldu.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bahar Öztan hayatını kaybetti
  Gündem

Bahar Öztan hayatını kaybetti

Sanal aşk evliliğe gidiyor
  Magazin

Sanal aşk evliliğe gidiyor

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu
  Magazin

Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu

Aynur Aydın ameliyat oldu
  Magazin

Aynur Aydın ameliyat oldu

Hadise'den sert açıklama!
  Gündem

Hadise'den sert açıklama!

Kızlarını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay duygularını anlattı
  Magazin

Kızlarını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay duygularını anlattı