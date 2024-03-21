Cem Yılmaz sevgilisini ilk kez paylaştı

Snob Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Necla Karahalil ile Tekirdağ'da görüntülenmişti.



Karahalil, sevgilisine memleketini gezdirmişti.



Yılmaz evde yemek yapan Necla Karahalil'in videosunu, "Necolandınız. Gülümseyin" diyerek, ilk kez paylaşmış oldu.

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